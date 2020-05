La Regione Lombardia, la più colpita in Italia dal COVID-19, ha reso noti i dettagli relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 7.508 nuovi tamponi e individuati 364 nuovi positivi. I decessi che si sono registrati nell’ultimo giorno sono 68 per un totale di 15.054 dall’inizio dell’epidemia.

Continua a calare la pressione sulle strutture sanitarie: -7 ricoverati in terapia intensiva, -31 ricoverati con sintomi.