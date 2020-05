La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 62 decessi nell’ultimo giorno per un totale di 15.116 morti da quando è iniziata l’epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 614 in più per un totale di 82.904*. I ricoverati in terapia intensiva sono 322, -19 rispetto a ieri.

* I casi positivi sono 82.904 (+614), ai quali – come riportano i canali ufficiali della Regione Lombardia – vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio.