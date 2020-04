Secondo quanto riporta “Repubblica”, la foto è stata scattata nei giorni scorsi nelle sale del parco tecnologico padano, il Ptp di Lodi dove proprio in queste settimane vengono processati i tamponi effettuati sui presunti malati di coronavirus della zona. Un ritrovo festoso di familiari e amici immortalato nel fine settimana, con minori al seguito, vino, birra e dolci in pieno lockdown, quando gli assembramenti sono ancora vietati. Il selfie lo scatta la stessa sindaca leghista di Lodi, Sara Casanova, che a Pasqua aveva girato un video per invitare i suoi concittadini a rispettare le regole del confinamento. Dietro di lei si vede il suo compagno, Claudio Bariselli, segretario provinciale leghista e tecnico del Ptp nonché sindaco di Marudo, e c’è anche la loro figlia. C’è poi tra gli altri il direttore del Ptp, Andrea Di Lemma. Gli altri sono dipendenti del Parco. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram di uno dei presenti, un altro dipendente del Ptp, dopo qualche ora l’ha rimosso. Il 10 aprile c’era già stata una polemica dopo il selfie scattato in consiglio comunale tra sindaco, assessori e consiglieri, con la mascherina ma secondo alcuni poco opportuno.