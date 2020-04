Secondo quanto indicato dal Presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali, Marcello Tavio, Fase 2 che inizierà il 4 maggio “, non dipende da noi ma dalla politica”. La Fase 2 per i medici «è iniziata da qualche settimana, con i posti in terapia intensiva che si sono ridotti e molti reparti legati al Covid che sono stati chiusi».