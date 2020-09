«La Waterloo dei tamponi» e per dare ulteriore forza al concetto, sotto c’è un quadro con la battaglia cruciale per le sorti di Napoleone.

Un riferimento storico importante, per dare un’idea della gravità dell’evento. Mentre lo studio di Vò Euganeo sembrava una facile vittoria di Pirro, quello che sta accadendo al Genoa potrebbe rappresentare la “Waterloo dei Tamponi”. Dopo poche ore dall’esito dei test negativi al Covid per l’intera squadra, si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro dell’intero campionato di serie A». Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive all’Università degli Studi di Genova e direttore della clinica malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, su Facebook non usa giri di parole.