Secondo quanto si apprende da una nota “Ansa”, a partire da mezzogiorno di oggi, martedì 17 marzo, l’Ue chiuderà per trenta giorni le sue frontiere per evitare il dilagare dei contagi da Coronavirus con la sospensione del trattato di Schengen, cercando tuttavia di evitare una sospensione anche dello scambio delle merci tra gli stati membri. “Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, al termine della videoconferenza con i leader del G7. Coronavirus, l’Europa si blinda: stop a Schengen e chiusura dei confini per 30 giorni