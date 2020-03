La #CoronavirusChallenge è stata giudicata “irresponsabile” dagli esperti. Come riportato da “tgcom24”, a lanciarla era stata una influencer, Ava Louise, che si è fatta un video mentre leccava il water nel bagno di un aereo. Da quel momento, i filmati legati alla sfida social si sono moltiplicati, collezionando milioni di visualizzazioni. Tra questi, un ragazzo americano dopo aver leccato un water di un bagno pubblico per sfidare il coronavirus è risultato positivo al Covid-19. Stando a quanto riporta il giornalista inglese Piers Morgan sarebbe ora ricoverato in ospedale.