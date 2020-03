Anche in Panama, in merito all’emergenza Coronavirus, si stanno prendendo dei provvedimenti per cercare di far fronte alla situazione. Infatti, il Presidente Nito Cortizo ha annunciato nuovi provvedimenti tramite i social che prevedono una sorta di “quarantena a giorni alterni fra uomini e donne”. Ecco qui di seguito il suo post: “A partire dall’1 aprile, le donne potranno circolare il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mentre gli uomini il martedì, giovedì e sabato. La domenica tutti dovranno restare a casa”.