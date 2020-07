Dopo i dati non proprio rassicuranti sulla crescita dell’indice Rt nel Lazio, arrivano ulteriori segnali preoccupanti dal nuovo bollettino: sono 17 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, 10 dei quali di importazione. Durissima la presa di posizione dell’assessore regionale alla Sanità D’Amato: “Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna”