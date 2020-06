Sono 14 i nuovi casi di Coronavirus nel Lazio in base al bollettino del 20 giugno 2020. Di questi, 13 si registrano nella provincia di Roma e 4 risultano riferibili a una coda del focolaio del San Raffaele alla Pisana. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, come riporta “IlMessaggero.it”, spiega nel dettaglio i nuovi contagiati: “Alla Pisana sono stati effettuati ulteriori 430 tamponi su tutto il personale e i pazienti. I quattro nuovi casi riguardano operatori della struttura già posti in sorveglianza domiciliare. Il focolaio raggiunge così un totale di 118 casi positivi e 6 decessi correlati. Non bisogna abbassare la guardia, oggi vediamo nuovi casi di importazione e la coda del focolaio del San Raffaele. Quattro casi, già tutti isolati, sono di importazione da Egitto, Brasile, Piemonte e Bergamo. Nella Asl Roma 1 dei quattro nuovi casi uno ha un link con il Piemonte e i restanti 3 casi sono asintomatici individuati al test sierologico”.