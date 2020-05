L’Austria riapre. Come annunciato dal ministero dell’interno sui propri canali ufficiali, dalle 24 saranno nuovamente accessibili le frontiere con Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, dove i controlli alla circolazione verranno allentati, dopo l’apertura nei confronti di Germania, Liechtenstein e Svizzera dei giorni scorsi. Ribadita, invece, la chiusura delle frontiere con l’Italia, se non per motivi di lavoro e traffico merci.