Una o due notti di vacanza in alcuni fra gli hotel più belli del nostro Paese. Come riporta Sky Tg 24, nove famiglie di albergatori di strutture di lusso avrebbero deciso di donare un momento di puro relax a medici, rianimatori e infermieri dei reparti di terapia intensiva degli ospedali che in questi mesi hanno lottato in prima linea contro il Coronavirus. “La vacanza che verrà”, il nome di un’iniziativa che, partita dalla Val d’Orcia in Toscana, ha subito coinvolto tante altre prestigiose località turistiche d’Italia: da Cortina a Sanremo, passando per Corvara, fino all’Argentario e alla Versilia.