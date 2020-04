Il popolare showman Fiorello ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, in cui invita i 60enni come lui a stare casa. Ecco le sue dichiarazioni: «Il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso i 60enni non possono uscire. Io non ce li ho ancora, quindi io dal 4 al 16 maggio potrei uscire. Ma noi 60enni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa. Quindi se dicono che noi sessantenni dobbiamo stare a casa significa che siamo a rischio, siamo persone da proteggere».