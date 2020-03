“Ci giungono segnalazioni di abbandono di animali, soprattutto cani. Vogliamo dire che non esiste nessun evidenzia che dimostri un contagio da Covid-19 da animale a persone. Non vanno abbandonati”: è questo l’appello che il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha lanciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati giornalieri sull’emergenza Coronavirus in Italia.