Lapo Elkann ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della iniziativa benefica per combattere il Coronavirus da lui stesso promossa nelle scorse settimane. Queste le sue parole: “La nostra iniziativa “Never give up”, in collaborazione con la Croce Rossa, nasce per aiutare e supportare le famiglie bisognose in Italia e in Portogallo. Finora abbiamo raccolto complessivamente 900mila euro e 10mila tonnellate di cibo. La campagna molto probabilmente si allargherà alla Spagna. E’ un motivo di orgoglio e di soddisfazione aiutare, supportare e contribuire alla vita di persone che non hanno di che mangiare in un momento così duro. Ringraziamo le persone che hanno aderito e donato, senza il loro aiuto non saremmo arrivato a questo risultato. Uniti si vince e si vincerà. Il Covid tocca tutti senza distinzioni, abbiamo lavorato con i movimenti per supportare le famiglie bisognose, ringrazio gli italiani e i portoghesi. Il mondo vincerà se tornerà al noi e non all’io. Sto dando tutto me stesso, voglio vedere tutti i processi dalla A alla Z, per far andare le risorse a chi ha effettivamente bisogno. Mi mancano sia la Juventus che la Ferrari, ma in questo momento dobbiamo tutti diventare azzurri come la Nazionale e lavorare nella stessa direzione per riportare l’Italia dove merita. Via la fede sportiva, dentro fede patriottica e soprattutto umanità”.