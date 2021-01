La Sicilia potrebbe tornare in zona arancione già dal 31 gennaio. Infatti i contagi sono nettamente in calo e l’Rt si è abbassato notevolmente.

L’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha parlato ai microfoni di “Blog Sicilia” in merito a questa possibilità: “Qualche ora ancora e scopriremo se l’indice Rt, come appare dalla riduzione dei contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione. La decisione di anticipare la zona rossa in Sicilia non e’ stata politica. Quando Musumeci ha chiesto di anticipare di una settimana la zona rossa lo ha fatto sulla base di una valutazione prognostica perche’ si poteva immaginare che l’indice Rt avrebbe superato 1.25 e questo avrebbe reso obbligatoria la zona rossa per tre settimana. Una valutazione azzeccata, perche’ l’indice Rt poi supero’ 1,27”.