In merito all’emergenza Coronavirus, dalle parole rilasciate ad ‘Oggi’ da Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, viene fuori un’altra indiscrezione piuttosto scioccante: «Il virus era già arrivato fra noi prima di Natale – rivela – ma non lo sapevamo. Non l’abbiamo capito e non potevamo neppure sospettarlo perché allora, dicembre 2019, dalla Cina non c’era stato ancora un allarme».