Un supporto psicologico tramite videoconferenza contro ansia e panico per coloro che si trovano in isolamento fiduciario o in quarantena obbligatoria.

Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, un avviso pubblico con l’obiettivo di ricercare professionisti psicologi e psicoterapeuti a tutela della salute mentale delle persone durante l’emergenza sanitaria Covid-19 è stato pubblicato dal Policlinico «G. Martino» di Messina, struttura individuata dall’assessorato regionale della Salute guidato da Ruggero Razza quale azienda capofila.





La scadenza per la presentazione delle istanze è il 3 novembre.