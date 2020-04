L’emergenza Coronavirus continua in Italia, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” a Paola in provincia di Cosenza è successo un episodio spiacevole, infatti la Protezione Civile avrebbe mandato ai medici e al personale sanitario delle mascherine non idonee all’uso ospedaliero. Il segretario del sindacato medici italiani, Roberto Pititto, ha voluto commentare la vicenda: ” Credo che questa vicenda rasenti il tragicomico e dimostra davvero una sorta di arrogante impreparazione che lascia senza parole. Mi sembra quasi una presa in giro. Non riesco a trovare le parole: penso a cosa avrebbe detto Ennio Flaiano”.