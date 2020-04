Niente da fare, la Premier League non ripartirà a maggio e non lo farà fino a quando la situazione non sarà definita sicura. Ecco la nota diramata:

“È stato riconosciuto che la Premier League non riprenderà all’inizio di maggio – e che la stagione 2019/20 riprenderà solo quando sarà sicuro e appropriato farlo. La data di ripresa è in costante revisione con tutte le parti interessate, in base a come si svilupperà la pandemia di COVID-19 e lavoriamo insieme in questo momento molto impegnativo. La Premier League sta lavorando a stretto contatto con tutto il calcio professionistico, nonché con il governo, gli enti pubblici e le altre parti interessate per garantire che il gioco raggiunga una soluzione collaborativa. Con questo, c’è un obiettivo combinato per tutte le partite di campionato e coppa nazionali rimanenti da giocare, permettendoci di mantenere l’integrità di ogni competizione. Tuttavia, qualsiasi ritorno alle partite avverrà solo con il pieno sostegno del governo e quando l’orientamento medico lo consentirà. Nella riunione odierna sono state prese in considerazione le implicazioni sportive e finanziarie per i club della Premier League nonché per la FA, EFL e la National League“. E sugli stipendi: “Di fronte a perdite sostanziali per la stagione 2019/20 da quando è iniziata la sospensione delle partite e per proteggere l’occupazione durante la partita professionale, i club della Premier League hanno concordato all’unanimità di consultare i loro giocatori in merito a una combinazione di riduzioni condizionate e rinvii pari al 30% della retribuzione annua totale“.