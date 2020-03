Secondo quanto si apprende dall’agenzia “France Presse” i casi di contagio di Coronavirus in Europa superano quota 100mila, . Solo in Germania sono 13.900 i casi confermati da Covid-19 e 44 i morti, mentre in Spagna si registrano oggi 3500 contagi in più e più di 150 morti rispetto alle scorse 24 ore. La capitale Madrid continua ad essere il centro del focolaio. Adesso il totale dei casi positivi nel Paese iberico è di 17.147.