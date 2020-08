La nuova ondata di Coronavirus spaventa il Sud Italia. Secondo quanto riportato da “Gazzettadelsud.it” risalgono ricoveri e continuano ad aumentare per il terzo giorno consecutivo i posti occupati per il Covid nelle terapie intensive. Per la prima volta arriva a partire dalla Campania la spinta sulla curva dei nuovi malati nelle ultime 24 ore. In aumento i casi anche in Puglia e Calabria, regioni che finora contavano cifre più basse.