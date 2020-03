La Nazionale tedesca scende in campo nella lotta la Coronavirus. Infatti, come annunciato dal difensore del Bayern Monaco, Leon Goretzka, tramite il profilo Instagram ufficiale della “Die Mannschaft”: “Il calcio è attualmente fermo e la salute è fondamentale. Di conseguenza, per solidarietà, vorrei chiederti di contribuire con la tua parte e di dare l’esempio. Noi, come calciatori della Nazionale abbiamo dato il nostro contributo donando 2,5 milioni per una buona causa. Speriamo che molti di voi possano seguire il nostro esempio.”