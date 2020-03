Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, nonostante le dure misure prese negli ultimi giorni. Ma, per aspettarsi i primi risultati, servirà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo continuano ad arrivare reazioni, non mancano i momenti di nervosismo. Storia su Instagram polemica da parte della moglie dell’attaccante del Napoli Callejon, Marta Ponsati Romero: “Trovo scandaloso che la mia famiglia sia in casa da una settimana, le mie figlie non vedono l’ora di poter prendere il sole e correre al parco. Io esco di casa mezz’ora solo per fare la spesa, ma vedo un sacco di persone anziane che vanno in giro come se niente fosse. Noi lo facciamo per voi e non vi frega un ca…?”.