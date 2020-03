In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, Delmastro, di Fratelli D’Italia, ha lanciato una notizia che sa di scandalo: “Non ci si può credere, dopo la mia interrogazione di ieri al ministro Di Maio, nella quale chiedevo spiegazioni in merito ai 50 milioni versati alla Tunisia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ho verificato la fondatezza di un altro gravissimo fatto. L’Italia ha donato 21 milioni alla Bolivia per l’emergenza sanitaria!”.