Angelo Borrelli è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del DPC. Ne dà notizia la stessa Protezione Civile con un tweet e una foto. Borrelli per tre giorni consecutivi non ha partecipato al consueto punto stampa della Protezione Civile delle ore 18, quando viene letto il bollettino dei contagi di coronavirus, a causa della febbre. Al Capo Dipartimento è stato subito effettuato un tampone dopo i primi sintomi febbrili, tampone risultato negativo al Covid-19. “Il Capo Dipartimento Borrelli è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del DPC. Come ogni giorno si fa il punto della situazione e si raccolgono le richieste dal territorio”, recita il tweet della Protezione Civile.