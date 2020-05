La Danimarca inizia le prime aperture dopo l’emergenza Coronavirus, stavolta le frontiere si apriranno per i fidanzati. Secondo quanto riporta “Notizie.it” per provare che la relazione è stabile serviranno foto e SMS, inoltre il legame dovrà aver superato i 6 mesi di durata. Grazie a questo provvedimento legislativo le coppie che vivono in due paesi diversi potranno finalmente incontrarsi.