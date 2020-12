Un nuovo ceppo di Coronavirus rilevato di recente nel Sud-Est dell’Inghilterra.

Il premier Johnson, secondo quanto riporta “Notizie.it”, presto dovrebbe tenere una conferenza stampa assieme al direttore medico del governo, Chris Whitty, e il consigliere scientifico capo, Patrick Vallance.





Lo stesso Whitty ha fatto recentemente sapere che il Regno Unito ha informato l’Oms sul fatto che il nuovo ceppo di Coronavirus può diffondersi più rapidamente. «Come risultato della rapida diffusione della nuova variante, dei dati di modelli preliminari e dei tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est, il New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) ora ritiene che il nuovo ceppo possa diffondersi più rapidamente», ha dichiarato.