Migliaia di italiani che vivono a Londra stanno cercando di lasciare la capitale britannica per fare ritorno in Italia, ma nonostante le rassicurazioni dell’Ambasciata italiana nella capitale britannica – secondo cui sono garantiti da Alitalia collegamenti diretti e quotidiani con Fiumicino – trovare un volo Londra – Roma è un’impresa titanica: sul sito della compagnia di bandiera italiana non ci sono offerte disponibili fino al 4 aprile, ma da altri siti si trovano collegamenti a costi esorbitanti, anche di 570 euro. Intanto migliaia di italiani che si trovano nel Regno Unito non sanno come tornare a casa…