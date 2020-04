Richieste a valanga e sito Inps rallentato e quasi in tilt oggi con il via libera alle domande per il bonus da 600 euro disposto dal governo per l’emergenza coronavirus. “Dall’una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo” ha comunicato infatti il numero uno dell’istituto di previdenza sociale Pasquale Tridico. “Una cosa mai vista sui sistemi dell’Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri”. ha aggiunto il presidente dell’Inps.