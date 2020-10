Incredibile quanto successo a Perugia, dove un ragazzino di 13 anni risultato positivo al Coronavirus da diverse notti dorme in macchina per non contagiare i familiari.

Infatti secondo quanto riporta “Notizie.it” la casa del ragazzo è troppo piccola per garantire un isolamento e allora il padre ha deciso di far dormire suo figlio in auto.





Edi Chicci, assessore alle politiche sociali del comune perugino. L’assessore, infatti, ha deciso di far alloggiare il 13enne nell’Hotel di Città di Castello. Quest’ultimo, infatti, accoglie i pazienti asintomatici covid impossibilitati a isolarsi nelle rispettive abitazioni.