Sono oltre 12.500 gli italiani sanzionati ieri per aver violato le prescrizioni sul contenimento del coronavirus: 12.514 non hanno rispettato i divieti anti-contagio, 104 hanno dato false dichiarazioni e 53 hanno violato la quarantena. Complessivamente 280.717 le persone controllate dalle forze dell’ordine, secondo i dati del Viminale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 89.931: 179 i titolari sanzionati, per 35 dei quali è stata disposta la chiusura.