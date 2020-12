A fronte di 162.880 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono 14.844. Ancora molto alto il numero delle vittime: 846 (65.857 il totale dall’inizio dell’emergenza). Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i contagi sono stati 12.030 con con 103mila tamponi, i morti 491.

“Purtroppo abbiamo un dato dei morti molto elevato, 846. Ieri erano 491, queste fluttuazioni sono dovute probabilmente anche a problemi di segnalazione più o meno tempestiva, ma 846 è un dato veramente ancora drammatico. Significa che il numero di persone infettate è veramente elevato in questi due tre mesi. C’è stata una ripresa dell’epidemia veramente imponente”. Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. “Balza agli occhi il dato del Veneto che sta sopra i 3mila contagi con tasso di positività del 18% – ha aggiunto Rezza – mentre la Lombardia cala e c’è un netto miglioramento in Campania rispetto a un mese fa. Ciò dimostra che le misure restrittive funzionano: le regioni che avevano incidenze più elevate e che sono state sottoposte a misure più restriuttive ora stanno meglio delle altre”.

Scende il rapporto positivi/tamponi al 9,11% (ieri era 11,6). 65.857 in totale. Prosegue il calo nel saldo delle delle terapie intensive, altre 92 in meno (ieri -63), che scendono a 3.003 complessive (199 i nuovi ingressi del giorno), mentre tornano a scendere i ricoveri ordinari, -423 (ieri +30), 27.342 in tutto.

I dimessi o guariti sono aumentati di 21.799 raggiungendo 1.137.416. Gli attualmente positivi in Italia sono 667.303 (-7.806). I casi totali hanno raggiunto quota 1.870.576.