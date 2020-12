A Roma una ragazza di 25 anni sta vivendo un vero e proprio incubo, infatti la ragazza è risultata positiva al Coronavirus a ottobre, dopo circa un mese è guarita, adesso è nuovamente positiva al Coronavirus.

Secondo quanto riporta “La Repubblica” la ragazza ha spiegato di non essere immunodepressa e di aver ricontratto il Covid dal padre, che è stato contagiato sul posto di lavoro. Il caso è abbastanza singolare, ha provato a dare una spiegazione Francesco Landi, ricercatore del Policlinico Gemelli, di seguito le sue parole: « Questi pazienti sono ufficialmente guariti perché hanno soddisfatto i criteri indicati dall’Oms: per tre giorni consecutivi senza febbre e negativi al doppio tampone. Eppure dopo due settimane sono stati trovati positivi. Vuol dire che sono ancora ammalati? No. Significa che nel loro corpo è rimasto un residuo di virus, che non basta per farli riammalare, ma può trasmettersi ad altri e in questo caso replicarsi e dunque far ammalare altri. In altre parole: queste persone possono essere contagiose, perciò è meglio che siano prudenti, indossino la mascherina, si tengano a distanza e adottino comportamenti virtuosi».