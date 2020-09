14 vigili contagiati e 150 in quarantena

Un’intera unità operativa, quella di San Lorenzo, la più grande di Napoli, chiusa: accade nel reparto del centro storico della Polizia municipale dove 14 vigili urbani sono risultati contagiati dal coronavirus mentre 150 sono in quarantena. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, sono in corso i tamponi per verificare se altri agenti di altre zone della città siano stati contagiati.