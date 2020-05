Nessuna vittima per il Coronavirus, nelle ultime 24 ore, in cinque Regioni italiane e nella Provincia di Bolzano. Come riporta il bollettino odierno della Protezione Civile, il numero dei deceduti in Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Umbria, oltre appunto alla Provincia di Bolzano, resta infatti invariato rispetto a ieri.