Quattrocento euro di multa per essere uscito da casa, in barba alle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza Coronavirus. E’ successo ad un 43enne di Porto Torres, in Sardegna, che alle forze dell’ordine che l’hanno fermato per i controlli di rito ha detto: “Stavo cercando la rete wi-fi per scaricare documenti importanti”. Un’esigenza che, a suo dire, giustificava la violazione delle prescrizioni anti-Covid ma che non è bastata ad evitargli la sanzione.