“Leggo tante parole nei decreti, ma il mio appello agli italiani è votato al buon senso. Possiamo dire che ne siamo fuori tra 15 giorni, dopo questa riapertura. Non cadiamo in trappola: dobbiamo trovare una nuova normalità. Con questo virus si deve fare così. Invito a tenere un comportamento di buon senso. Se una signora di 80 anni ha un fratello di 85 che vive in una casa di riposo, la signora è meglio che non vada a trovarlo”. Queste la parole di Ilaria Capua, virologa e Direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, al TG1 in relazione alla Fase 2.