Il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova ha parlato di coronavirus e di un eventuale nuovo lockdown in Italia (ancora incerto in verità). La ministra ha rassicurato che in ogni caso sarà garantito cibo sano e sicuro al nostro paese.

Bellanova ha comunque consigliato di evitare code nei negozi per il timore di un’imminente chiusura. Tramite un recente post sui social, Teresa Bellanova ha precisato che la filiela agroalimentare sia “assolutamente in grado di garantire, come in tutti questi mesi, cibo sano e sicuro al Paese”.





Teresa Bellanova ha informato di avere ricevuto “notizie di code e assembramenti nei negozi di alimentare per timore di un nuovo lockdown e di problemi negli approvvigionamenti”.

La ministra ha quindi consigliato di “acquistare il necessario perché non si ingenerino code e assembramenti che rappresentano un rischio per lavoratori e consumatori, e perché non si sprechi cibo”.