Come di consueto la Protezione Civile ha diramato il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a mercoledì 27 maggio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 584 casi positivi, 117 decessi e 2.443 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus: il bilancio del 27 maggio 2020

Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 231.139, quello relativo alle vittime a 33.072 e quello delle dimissioni/guarigioni a 147.101. Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale esso ammonta a 50.966. Un dato in continua decrescita che ha visto una diminuzione pari a 1.976 unità.

La stragrande maggioranza degli infetti, pari a 42.732, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 7.729 sono invece ricoverati e 505 sono intubati in terapia intensiva. Continua dunque la diminuzione del numero dei ricoveri, sia in generale che quelli in quest’ultimo reparto.

I tamponi effettuati dallo scoppio della pandemia sono 3.607.251 per un totale di 2.290.551 casi testati.

Quelli processati nel corso della giornata sono pari a 67.324.

Quanto al dato territoriale, la regione più colpita rimane la Lombardia, che dallo scoppio della pandemia ha registrato 87.801 casi con un incremento giornaliero pari a 384 unità. Seguono poi Piemonte, Emilia-Romagna Veneto e Toscana che hanno tutte oltre 10 mila contagi. I territori con meno persone positive sono invece la Valle d’Aosta, la Calabria, il Molise e la Basilicata che normalmente registrano incrementi giornalieri minimi compresi tra 0 e 5 casi.