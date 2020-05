I dati del bollettino diramato dalla Protezione civile vedono oggi, 18 maggio, un calo dei nuovi contagi e dei morti da Coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è di 32.007 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Cala il numero delle nuove vittime, e scende per la prima volta sotto ai 100: sono 99 le morti registrate nelle ultime 24 ore (ieri erano 145, due giorni fa 153, tre giorni fa 242 e quattro giorni fa 262).

Continua a scendere il numero delle persone “attualmente positive” al Coronavirus. Un trend in discesa iniziato più di due settimane fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati. A dieci giorni fa risale il decremento record di – 6.939 pazienti. Oggi è stato registrato un -1.798 pazienti (in linea con il dato di ieri, 1.836, e di due giorni fa, -1.883). Il totale degli attualmente positivi al virus è 66.553 (ieri erano 68.351)

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

27.073 in Lombardia

9.874 in Piemonte

5.525 in Emilia Romagna

4.004 in Veneto

3.826 nel Lazio

2.573 in Toscana

2.315 nelle Marche

2.456 in Liguria

1.995 in Puglia

1.673 in Campania

1.539 in Sicilia

1.413 in Abruzzo

621 in Friuli Venezia Giulia

401 in Calabria

380 in Sardegna

307 a Bolzano

248 a Trento

217 in Molise

93 in Basilicata

77 in Umbria

60 in Valle d’Aosta