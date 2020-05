L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione dei nuovi contagiati da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 274 nuove vittime (ieri erano 369, il giorno prima 236). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a toccare quota 30mila (29.958).

Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata una settimana fa, quando si è registrato un calo di -3.106 malati di Covid-19. A seguire: sei giorni fa il decremento è stato di -608 pazienti, cinque giorni fa di -239, quattro giorni fa di -525, tre giorni fa di -199, due giorni fa di -1.513, ieri di -6.939 e oggi di -1904 in 24 ore. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 89.624 (ieri erano in totale 91.528 ).

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 215.858 (ieri era di 214.457), con un incremento di +1.401 in un giorno (sostanzialmente analogo a quello di ieri di ++1.444). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 70.359 in 24 ore (ieri il dato era di 64.263 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.381.288, per un totale di casi testati di 1.563.557.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

32.015 in Lombardia

10.384 in Piemonte

8.011 in Emilia Romagna

6.534 in Veneto

4.716 in Toscana

4.348 nel Lazio

3.248 in Liguria

3.247 nelle Marche

3.139 in Campania

2.800 in Puglia

2.127 in Sicilia

1.770 in Abruzzo

910 a Trento

927 in Friuli Venezia Giulia

551 a Bolzano

633 in Calabria

583 in Sardegna

127 in Valle d’Aosta

141 in Umbria

155 in Basilicata

170 in Molise