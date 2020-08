Come di consueto, arrivano i dati giornalieri relativi alla pandemia da Coronavirus in Italia. La situazione illustrata dal bollettino dell Ministero della Salute di oggi 22 agosto è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 258.136, l’incremento rispetto a ieri è di 1071 nuovi casi. Il numero totale degli attualmente positivi è di 17.503 (+825).

I ricoverati con sintomi sono 883, mentre è di 68 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Sono 3 i nuovi decessi per un totale di 35.430 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 205.203, 243 in più rispetto a ieri.