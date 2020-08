Ritorna a crescere il numero dei morti a causa del Coronavirus in Lombardia. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, le vittime nelle ultime 24 ore sono state otto, i decessi sono ora complessivamente 16.815. Sempre nelle ultime 24 ore, dai 7.712 tamponi effettuati, sono emersi 38 nuovi casi positivi, di cui 6 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. I guariti e dimessi di ieri sono stati 164, scendono di 5 i ricoverati non in terapia intensiva, che sono ora 153. Dieci nuovi casi sono stati registrati in provincia di Milano (5 in città), Bergamo ne conta 9, Brescia 4, Cremona 4, Mantova 3. Uno a Lodi come a Varese, a Sondrio e a Como. In provincia di Lecco e Pavia non ci sono stati contagi.