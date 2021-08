Sono 4.845 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.190, qui il bollettino). Nel dato sono conteggiati 129 positivi di ieri del Lazio, segnalati in ritardo per via dell’attacco hacker. Sale così ad almeno 4.363.374 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 27 (ieri sono stati 23), per un totale di 128.115 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.141.043 e 3.615 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.498). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 94.216, pari a 1.199 in più rispetto a ieri (+1.667 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 209.719, ovvero 126.496 in più rispetto a ieri quando erano stati 83.223, ma mancano i test del Lazio per via dei problemi informatici*. Mentre il tasso di positività è 2,3% (l’approssimazione di 2,31%); ieri era 3,8%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni martedì, per via di un maggior numero di tamponi rispetto al giorno prima. E il rapporto di casi su test scende al 2,3% contro il 3,8% precedente, con l’assenza delle analisi processate dal Lazio che non sono comunicate da due giorni*. Dal confronto con lo scorso martedì (27 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +4.522 casi con un tasso di positività dell’1,9%, si vede che il trend è ancora in salita (lieve): oggi infatti ci sono più nuove infezioni del 27 luglio con una percentuale più alta. Ma nessuna impennata.

Il sistema sanitario

Aumentano ancora le degenze in ogni area ospedaliera. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +126 (ieri +116), per un totale di 2.196 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +9 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +19), portando il totale dei malati più gravi a 258, con 26 ingressi in rianimazione (ieri 25).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 69,3 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33 milioni (61,11% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 854.404: +586 casi (ieri +326)

Veneto 438.189: +663 casi (ieri +460)

Campania 431.995: +361 casi (ieri +194)

Emilia-Romagna 395.850: +365 casi (ieri +560)

Piemonte 366.305: +194 casi (ieri +138)

Lazio 359.957: +421 casi (ieri +292)

Puglia 256.468: +213 casi (ieri +66)

Toscana 253.453: +326 casi (ieri +452)

Sicilia 244.612: +809 casi (ieri +262)

Friuli-Venezia Giulia 108.200: +94 casi (ieri +22)

Marche 105.878: +125 casi (ieri +65)

Liguria 105.621: +81 casi (ieri +40)

Abruzzo 76.346: +54 casi (ieri +25)

P. A. Bolzano 73.842: +24 casi (ieri 0)

Calabria 71.271: +123 casi (ieri +67)

Sardegna 62.753: +210 casi (ieri +178)

Umbria 58.526: +75 casi (ieri +22)

P. A. Trento 46.466: +24 casi (ieri +12)

Basilicata 27.497: +66 casi (ieri +7)

Molise 13.942: +3 casi (ieri 0)

Valle d’Aosta 11.799: +28 casi (ieri +2)