Come di consueto il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni regionali, ha fornito il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a domenica 5 luglio. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 192 casi positivi, 7 decessi e 164 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 241.611 contagi, 34.861 vittime e 192.108 guariti. Nella giornata odierna si segnalano inoltre nove territori dove non sono stati riscontrati casi positivi nelle ultime 24 ore e cioè le regioni Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e la provincia autonoma di Bolzano.