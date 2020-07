Sono 235 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto a venerdì quando erano stati 223. I contagi in Lombardia sono 95, il 40,4% del totale nel Paese. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 21 nuovi decessi, per un totale di 34.854 vittime dall’inizio dell’epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 14.621, -263 rispetto a ieri, mentre i nuovi guariti sono 477. Prosegue il calo delle terapie intensive (-8 in 24 ore per un totale di 71).