Sono 95 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 10.160 tamponi effettuati in 24 ore. Tra i nuovi contagi, 32 sono stati individuati a seguito di test sierologici e 21 sono catalogabili come “debolmente positivi”. I decessi giornalieri sono 16, 16.691 da inizio epidemia. I guariti odierni sono 330 mentre prosegue il calo delle terapie intensive (-5 rispetto a ieri, per un totale di 36).