Come di consueto il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni regionali, hanno reso noto il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a giovedì 2 luglio. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 201 casi positivi, 30 decessi e 366 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 240.961 contagi, 34.818 vittime e 191.083 guariti. Si segnalano inoltre sei territori dove non sono stati riscontrati casi positivi nelle ultime 24 ore e cioè le regioni Puglia, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano.

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

9.827 in Lombardia

1.299 in Piemonte

1.003 in Emilia Romagna

831 nel Lazio

397 in Veneto

324 in Toscana

238 nelle Marche

281 in Liguria

190 in Campania

160 in Abruzzo

134 in Sicilia

109 in Puglia

84 a Bolzano

62 in Friuli Venezia Giulia

46 a Trento

25 in Calabria

21 in Molise

13 in Sardegna

11 in Umbria

3 in Valle d’Aosta

2 in Basilicata