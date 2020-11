In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.585.178 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono +20.648, +1,3% rispetto al giorno prima (ieri erano +26.323), mentre i decessi odierni sono +541, +1% (ieri erano +686), per un totale di 54.904 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 734.503: +13.642 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1,9% (ieri erano +24.214). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 795.771, pari a +6.463 rispetto a ieri, +0,8% (ieri erano +1.415).

I tamponi sono stati 176.934, ovvero 49.006 in meno rispetto a ieri quando erano stati 225.940. Mentre il tasso di positività è dell’11,7%, (circa 12%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 11 sono risultati positivi; esattamente come ieri era dell’11,7%.